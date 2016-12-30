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ВИДЕО - Голы в производственных масштабах, драка Дубника с Ли и 12-я победа «Миннесоты» подряд

Голы в производственных масштабах, драка Дубника с Ли и 12-я победа «Миннесоты» подряд
 
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Последнее обновлениеВчера в 15:42

Опубликовано30/12/2016 в 15:42

«Айлендерс» и «Уайлд» набросали друг другу 10 шайб, а кипер «Минни» отпраздновал победу заварушкой в конце.
 
 