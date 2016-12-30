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0 ВИДЕО - Почему хоккеистам «Виннипега» не стоило выходить 1 на 1 с Бобровским и вообще играть с «Коламбусом»

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Последнее обновлениеВчера в 15:36 Опубликовано30/12/2016 в 15:36

Потому что Сергей отразил 31 бросок, а «Блю Джекетс» выиграли в 14-й раз подряд.