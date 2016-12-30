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ВИДЕО - Хет-трик Мэтта Пьюмпела прикончил «койотов» в третьем периоде

Хет-трик Пьюмпела прикончил «койотов» в третьем периоде
 
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Последнее обновлениеВчера в 14:28

Опубликовано30/12/2016 в 14:28

«Аризона» играла с «Рейнджерс» 3:3 и провалилась в заключительной 20-минутке.
 
 