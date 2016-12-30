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ВИДЕО - Невозможный сэйв кипера в лучших традициях Буффона спас «Монреаль»

Невозможный сэйв кипера в лучших традициях Буффона спас «Монреаль»
 
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Последнее обновлениеВчера в 13:21

Опубликовано30/12/2016 в 13:21

Эл Монтойя не позволил «Флориде» выиграть в основное время, и Филип Дано воспользовался этим в овертайме.
 
 