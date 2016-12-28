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ВИДЕО - Вратарь «Аризоны» Майк Смит помахался с двумя игроками «Далласа» и отразил шайбу шлемом

Вратарь «Аризоны» помахался с двумя игроками «Далласа» и отразил шайбу шлемом
 
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Последнее обновление4 ч. назад

Опубликовано28/12/2016 в 15:02

Но для победы «койотам» этого не хватило – 3:2 в пользу «Старс».
 
 