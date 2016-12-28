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ВИДЕО - Сменщик Семена Варламова пропустил дичайший гол с отскоком от стекла и спины

Сменщик Варламова пропустил дичайший гол с отскоком от стекла и спины
 
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Последнее обновление7 ч. назад

Опубликовано28/12/2016 в 12:53

Голкиперу «Колорадо» Кэлвину Пикару откровенно не повезло в матче с «Калгари».
 
 