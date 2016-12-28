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ВИДЕО - Сергей Бобровский вытащил 37 бросков и сделал 13-ю подряд победу «Коламбуса»

Бобровский вытащил 37 бросков и сделал 13-ю подряд победу «Коламбуса»
 
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Последнее обновление7 ч. назад

Опубликовано28/12/2016 в 12:16

«Блю Джекетс» продлили беспроигрышную серию, победив в регулярном чемпионате НХЛ «Бостон» со счетом 4:3.
 
 