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0 ВИДЕО - Бешеные сэйвы Раанты, штанга и 2 дубля, которые спасли «рейнджеров» от гнева «сенаторов»

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Последнее обновление8 ч. назад Опубликовано28/12/2016 в 11:31

«Оттава» вела с преимуществом в две шайбы, но не набрала даже очка в матче регулярного чемпионата НХЛ.