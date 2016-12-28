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ВИДЕО - Бешеные сэйвы Раанты, штанга и 2 дубля, которые спасли «рейнджеров» от гнева «сенаторов»

Бешеные сэйвы Раанты, штанга и 2 дубля, которые спасли «рейнджеров» от гнева «сенаторов»
 
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Последнее обновление8 ч. назад

Опубликовано28/12/2016 в 11:31

«Оттава» вела с преимуществом в две шайбы, но не набрала даже очка в матче регулярного чемпионата НХЛ.
 
 