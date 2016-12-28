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ВИДЕО - 800-е очко Малкина, 25-й гол Кросби в сезоне и шлепок Хагелина, развалившие «Девилс»

800-е очко Малкина, 25-й гол Кросби в сезоне и шлепок Хагелина, развалившие «Девилс»
 
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Последнее обновление9 ч. назад

Опубликовано28/12/2016 в 10:21

«Питтсбург» трансформировал 1:2 в 5:2, ничего не пропустив во втором и третьем периодах.
 
 