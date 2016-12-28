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ВИДЕО - Шикарный гол Эйхела и дубль Кейна обломали «Детройту» крылья

Шикарный гол Эйхела и дубль Кейна обломали «Детройту» крылья
 
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Последнее обновление10 ч. назад

Опубликовано28/12/2016 в 09:30

Дмитрий Куликов ассистировал Эвандеру, когда он забрасывал победную шайбу «Баффало».
 
 