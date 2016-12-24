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ВИДЕО - Первый гол Никиты Трямкина стал лишь утешением для «Ванкувера»

Первый гол Трямкина стал лишь утешением для «Ванкувера»
 
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Последнее обновление1 час назад

Опубликовано24/12/2016 в 16:05

На гол россиянина защитник «Калгари» Марк Джиордано ответил дублем в неравных составах и сломал «Кэнакс».
 
 