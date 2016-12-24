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ВИДЕО - Дубль Лео Комарова испортил праздник Шейну Доуну и оказался победным в матче с «Аризоной»

Дубль Комарова испортил праздник Доуну и оказался победным в матче с «Аризоной»
 
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Последнее обновление1 час назад

Опубликовано24/12/2016 в 15:42

Шейн Доун забросил 400-ю шайбу в карьере и единственную для «койотов» – 1:4.
 
 