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ВИДЕО - Овечкин с «Вашингтоном» не пощадили Василевского, начав забивать ему с первой минуты матча

Овечкин с «Вашингтоном» не пощадили Василевского, начав забивать ему с первой минуты матча
 
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Последнее обновление1 час назад

Опубликовано24/12/2016 в 15:07

Джон Карлсон забросил первую из двух своих шайб, когда телевизионщики представляли составы, а потом у «Тампа-Бэй» начался кошмар.
 
 