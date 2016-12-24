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0 ВИДЕО - Овечкин с «Вашингтоном» не пощадили Василевского, начав забивать ему с первой минуты матча

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Последнее обновление1 час назад Опубликовано24/12/2016 в 15:07

Джон Карлсон забросил первую из двух своих шайб, когда телевизионщики представляли составы, а потом у «Тампа-Бэй» начался кошмар.