Видео
 
Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Бостон» нарвался на ураган «Каролины», и Худобин пропустил трижды

«Бостон» нарвался на ураган «Каролины», и Худобин пропустил трижды
 
 40 просмотров

Последнее обновление1 час назад

Опубликовано24/12/2016 в 14:46

Терявяйнен принес «Каролине» победу в овертайме – 3:2.
 
 