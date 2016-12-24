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ВИДЕО - Голешник Сидни Кросби и пас Евгения Малкина остудили котел «дьяволов»

Голешник Кросби и пас Малкина остудили котел «дьяволов»
 
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Последнее обновление1 час назад

Опубликовано24/12/2016 в 16:56

«Пингвины» не испытали проблем с «Нью-Джерси» – 4:1.
 
 