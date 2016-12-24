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ВИДЕО - «Нью-Йорк Айлендерс» Кулемина разгромили «Баффало» и ушел с последнего места в Восточной конференции

«Айлендерс» Кулемина разгромили «Баффало» и ушел с последнего места в Восточной конференции
 
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Последнее обновление34 мин. назад

Опубликовано24/12/2016 в 12:01

«Островитяне» забили «Баффало» пять, а пропустили только один.
 
 