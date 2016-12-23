Видео
 
Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Искалеченная «Тампа» пустила 2 гола, а потом в щепки разнесла «Сент-Луису» все инструменты

Искалеченная «Тампа» пустила 2 гола, а потом в щепки разнесла «Сент-Луису» все инструменты
 
 55 просмотров

Последнее обновление41 мин. назад

Опубликовано23/12/2016 в 12:12

Владимир Тарасенко молча наблюдал за тем, как Джейк Аллен вынимает шайбы.
 
 