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ВИДЕО - Николай Элерс сделал 3 гола «Виннипега» в матче с «Ванкувером»

Датчанин по имени Николай сделал 3 гола «Виннипега» в матче с «Ванкувером»
 
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Последнее обновление55 мин. назад

Опубликовано23/12/2016 в 12:04

Патрик Лайне и Брайан Литтл сложили свои шайбы с дублем датчанина и получили 2 очка.
 
 