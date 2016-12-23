Видео
 
Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Грабительские сэйвы вратарей и исторический ассист Ягра задницей в матче «Флориды» и «Бостона»

Грабительские сэйвы вратарей и исторический ассист Ягра задницей в матче «Флориды» и «Бостона»
 
 190 просмотров

Последнее обновление1 час назад

Опубликовано23/12/2016 в 11:13

Яромир обогнал Марка Мессье по количеству набранных очков в НХЛ, но «пантерам» это не помогло – 1:3.
 
 