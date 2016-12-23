Видео
 
Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Монреаль» пытался остановить дикую «Миннесоту» футбольными приемчиками и не остановил

«Монреаль» пытался остановить дикую «Миннесоту» футбольными приемчиками и не остановил
 
 168 просмотров

Последнее обновление1 час назад

Опубликовано23/12/2016 в 10:13

«Уайлд» одержала волевую победу и выиграли в девятый раз подряд.
 
 