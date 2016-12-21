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ВИДЕО - Дубль Янника Хансена и крутой третий период подарили «Ванкуверу» 2 очка в матче с «Виннипегом»

Дубль Хансена и крутой третий период подарили «Ванкуверу» 2 очка в матче с «Виннипегом»
 
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Последнее обновлениеВчера в 16:07

Опубликовано21/12/2016 в 16:07

Патрик Лайне потрепал штангу, но не более.
 
 