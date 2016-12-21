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ВИДЕО - «Акулы» проголодались во втором периоде, разъев защиту «Калгари» 4 голешниками

«Акулы» проголодались во втором периоде, разъев защиту «Калгари» 4 голешниками
 
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Последнее обновлениеВчера в 14:42

Опубликовано21/12/2016 в 12:42

И выиграли матч регулярного чемпионата НХЛ.
 
 