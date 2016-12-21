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ВИДЕО - Сидни Кросби, Евгений Малкин и еще 5 «пингвинов» разломали кипера «Рейнджерс» Антти Раанту 7 голами

Кросби, Малкин и еще 5 «пингвинов» разломали Раанту 7 голами
 
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Последнее обновлениеВчера в 11:14

Опубликовано21/12/2016 в 11:14

В очередной раз семь хоккеистов «Питтсбурга» забросили сопернику семь шайб.
 
 