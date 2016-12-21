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ВИДЕО - Наместников забил в матче, в котором «Тампа-Бэй» и «Детройт» лишились основных вратарей из-за травм

Наместников забил в матче, в котором «Тампа» и «Детройт» лишились основных вратарей из-за травм
 
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Последнее обновлениеВчера в 11:32

Опубликовано21/12/2016 в 11:24

Искалеченным «молниям» только этого и не хватало.
 
 