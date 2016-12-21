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ВИДЕО - Семен Варламов отразил буллит, но Деван Дубник так вообще сделал пятый шатаут в сезоне и победил

Варламов отразил буллит, но Дубник так вообще сделал пятый шатаут в сезоне и победил
 
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Последнее обновлениеВчера в 10:56

Опубликовано21/12/2016 в 10:56

Кипер гарантировал «Миннесоте» восьмую победу в регулярном чемпионате НХЛ подряд.
 
 