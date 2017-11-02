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ВИДЕО - Силовой прием защитника «Чикаго» Коннора Мерфи, после которого его оппонента ждет стоматолог

Силовой прием защитника «Чикаго», после которого его оппонента ждет стоматолог
 308 просмотров | 04:43
Eurosport

6 ч. назадИзменено 56 мин. назад

Кажется, у Тэйлора Лейера стало меньше зубов.
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