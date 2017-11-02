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ВИДЕО - Удар головой в борт из матча «Нью-Джерси» и «Ванкувера», после которого тебе тоже будет больно

Удар головой в борт из матча «Нью-Джерси» и «Ванкувера», после которого тебе тоже будет больно
  смотрят | 03:58
Eurosport

5 ч. назадИзменено 12 мин. назад

Это очень, очень неприятно.
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