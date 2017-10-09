Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Шведский швед Зибанеяд нокаутировал «Монреаль», который больше похож на рижское «Динамо»

Шведский швед Зибанеяд нокаутировал «Монреаль», который больше похож на рижское «Динамо»
1 136 просмотров | 02:28
Eurosport

13 ч. назадОбновлено 12 ч. назад

Возможно, худший старт «Канадиенс» из всех возможных.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео