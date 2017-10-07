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ВИДЕО - Бобровский стартовал с шатаута, а Панарин оформил три ассиста в разгроме «Айлендерс» «Коламбусом»

Бобровский стартовал с шатаута, а Панарин оформил три ассиста в разгроме «Айлендерс» «Коламбусом»
 919 просмотров | 02:04
Eurosport

4 ч. назад

Русские устроили вечеринку в честь открытия нового сезона.
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