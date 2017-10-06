Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Великий Александр Овечкин из «Вашингтона» расчехлил ракетомет и трижды дезинтегрировал «Оттаву»

Овечкин расчехлил ракетомет и трижды дезинтегрировал «Оттаву»
1 713 просмотров | 03:02
Eurosport

Вчера в 10:56Обновлено Вчера в 11:56

Но столичные победили только по буллитам.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео