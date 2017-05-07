Скачки

ВИДЕО - Гонка недели Longines – Kentucky Derby

Гонка недели Longines – Kentucky Derby
 12 просмотров | 01:23
Eurosport

4 ч. назад

Сегодняшняя гонка недели Longines – Kentucky Derby, которая известна также под названием «захватывающие две минуты спорта». Олуэйс Дриминг сделал все для победы на Kentucky Derby. Тренер Тодд Плетчер и жокей Джон Веласкес одержали по второй победе в этой гонке, но впервые в одной команде. Не пропустите полное освещение гонки во вторник на Eurosport 1.
Показать большеПоказать меньше

Скачки


Посмотреть ещеБольше от канала Скачки
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео