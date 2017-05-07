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Сегодняшняя гонка недели Longines – Kentucky Derby, которая известна также под названием «захватывающие две минуты спорта». Олуэйс Дриминг сделал все для победы на Kentucky Derby. Тренер Тодд Плетчер и жокей Джон Веласкес одержали по второй победе в этой гонке, но впервые в одной команде. Не пропустите полное освещение гонки во вторник на Eurosport 1.