Футбол

ВИДЕО - Сила расстановки. Почему Неймар выиграет «Золотой мяч» и казнит лидера «Барселоны» Лионеля Месси

Сила расстановки. Почему Неймар выиграет «Золотой мяч» и казнит Месси
 674 просмотров | 02:44
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Или потом будет горько жалеть.
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