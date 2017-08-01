Трансферный базар. Где Коста проведет ближайшие полгода

ВИДЕО - Трансферный базар. Где Диего Коста проведет ближайшие полгода
Показать большеПоказать меньше
Футбол
Трансферный базар. Где Коста проведет ближайшие полгода614 просмотров • 3 ч. назад
2 удара в девятку от Джовинко, 1 – от Алтидора и другие хайлайты битвы «Торонто» и «Нью-Йорка»3 227 просмотров • Вчера в 13:27
5 худших вратарей на женском Евро, которых ты бы никогда не взял в свою команду во дворе8 332 просмотров • Вчера в 09:43
Штанга, уйма моментов и шикарный гол Н'Зонзи – «Арсенал» и «Севилья» хорошо отдохнули на поле4 520 просмотров • 30/07/2017 в 20:08
«РБ Лейпциг» убрал «Бенфику», которая попала в штангу и забила из офсайда7 333 просмотров • 30/07/2017 в 17:47
Кака шандарахнул очень издалека прямо в девятку ворот соперника. Легенда11 514 просмотров • 30/07/2017 в 14:58
Наглец пробил через себя практически с нулевого угла. И забил7 308 просмотров • 30/07/2017 в 14:56
Человечек разозлился, ударил соперника локтем в лицо и пошел отдыхать в раздевалку2 907 просмотров • 30/07/2017 в 14:55
Идеальный удар через себя от парнишки из «Канзас-Сити»2 524 просмотров • 30/07/2017 в 14:40
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
2 удара в девятку от Джовинко, 1 – от Алтидора и другие хайлайты битвы «Торонто» и «Нью-Йорка»
5 худших вратарей на женском Евро, которых ты бы никогда не взял в свою команду во дворе
Заплыв на 50 метров брассом с дуэлью Ефимовой и мировой рекордсменки Кинг
Все о новых планах международной Федерации университетского спорта
Штанга, уйма моментов и шикарный гол Н'Зонзи – «Арсенал» и «Севилья» хорошо отдохнули на поле
Watts 24
«РБ Лейпциг» убрал «Бенфику», которая попала в штангу и забила из офсайда
Кака шандарахнул очень издалека прямо в девятку ворот соперника. Легенда
Наглец пробил через себя практически с нулевого угла. И забил
Человечек разозлился, ударил соперника локтем в лицо и пошел отдыхать в раздевалку
Идеальный удар через себя от парнишки из «Канзас-Сити»
Сочная плюха в девятку из-за пределов штрафной, после которой ты изучишь расписание матчей MLS
Потрясающая игра вратаря датчанок как еще одна причина смотреть женский футбол
«Я его в первый раз трогал, поэтому очень сложные чувства». Малкин привез Кубок Стэнли в Москву
Берлин примет титанов конного спорта на грандиозном этапе Global Champions Tour
Леди по имени Никита просочилась сквозь двоих защитниц и закатила один из лучших голов женского Евро
Ошибка вратаря, рикошет от защитницы – и шотландки заковыряли испанкам сумасбродный гол
Дрессел выиграл 100-метровку вольным стилем
Дичайшая ошибка вратаря, которая стоила Швейцарии путевки в плей-офф