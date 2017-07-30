Футбол

ВИДЕО - «РБ Лейпциг» убрал «Бенфику», которая попала в штангу и забила из офсайда

«РБ Лейпциг» убрал «Бенфику», которая попала в штангу и забила из офсайда
5 234 просмотров | 02:39
Eurosport

10 ч. назад

Немцы забили «орлам» два гола в матче товарищеского Emirates Cup.
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Футбол


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