Футбол

ВИДЕО - Молодые немцы отдоминировали Ирландию 7 голами

Молодые немцы отдоминировали Ирландию 7 голами
1 272 просмотров | 02:45
Eurosport

2 ч. назад

На групповом этапе чемпионата Европы сборная Германии U-17 забила соперниками 15 голов в трех матчах и пропустила один.
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Футбол


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