Видео
 
Футбол

ВИДЕО - Все голы матча Кубка Италии, в котором «Наполи» пересолил и переперчил «Специю» голами

Все голы матча Кубка Италии, в котором «Наполи» пересолил и переперчил «Специю» голами
 
 354 просмотров

Последнее обновление1 час назад

Опубликовано11/01/2017 в 01:39

Неаполитанцы отгрузили трешку без Бруну Алвеша.
 
 