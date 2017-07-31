ВИДЕО - 5 худших вратарей на женском Евро, которых ты бы никогда не взял в свою команду во дворе
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Футбол
5 худших вратарей на женском Евро, которых ты бы никогда не взял в свою команду во дворе453 просмотров • 4 ч. назад
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Кака шандарахнул очень издалека прямо в девятку ворот соперника. Легенда
Наглец пробил через себя практически с нулевого угла. И забил
Человечек разозлился, ударил соперника локтем в лицо и пошел отдыхать в раздевалку
Идеальный удар через себя от парнишки из «Канзас-Сити»
Сочная плюха в девятку из-за пределов штрафной, после которой ты изучишь расписание матчей MLS
Потрясающая игра вратаря датчанок как еще одна причина смотреть женский футбол
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