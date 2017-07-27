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ВИДЕО - Леди по имени Никита просочилась сквозь двоих защитниц и закатила один из лучших голов женского Евро

Леди по имени Никита просочилась сквозь двоих защитниц и закатила один из лучших голов женского Евро
3 935 просмотров | 01:25
Eurosport

18 ч. назад

Победный гол нападающей сборной Англии Никиты Пэррис в ворота португальской команды.
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