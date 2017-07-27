Футбол > Чемпионат Европы. Женщины

ВИДЕО - Ошибка вратаря, рикошет от защитницы – и шотландки заковыряли испанкам сумасбродный гол

Ошибка вратаря, рикошет от защитницы – и шотландки заковыряли испанкам сумасбродный гол
2 369 просмотров | 01:20
Eurosport

19 ч. назад

Что-то невероятное в матче чемпионата Европы.
Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео