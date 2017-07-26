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ВИДЕО - Спорный и не очень спорный пенальти, которые похоронили шансы России на выход из группы

Спорный и не очень спорный пенальти, которые похоронили шансы России на выход из группы
3 774 просмотров | 03:09
Eurosport

Вчера в 15:23

Сборная Германии победила в ярчайшем стиле. Оба гола были забиты с пенальти.
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