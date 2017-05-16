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ВИДЕО - Страшная травма шеи молодого англичанина, отправившая его в больницу прямо с поля

Страшная травма шеи молодого англичанина, отправившая его в больницу прямо с поля
 4 просмотров | 01:49
Eurosport

11 мин. назад

Ташон Окли-Бут был вынужден досрочно завершить полуфинальный матч чемпионата Европы U-17 против Турции.
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