Футбол > Молодежный чемпионат мира

ВИДЕО - Карасев не дал ни одного пенальти в матче, в котором Уругвай и ЮАР не реализовали по 100 моментов

Карасев не дал ни одного пенальти в матче, в котором Уругвай и ЮАР не реализовали по 100 моментов
 558 просмотров | 02:00
Eurosport

55 мин. назад

Нулевая ничья на ЧМ U-20.
Показать большеПоказать меньше

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео