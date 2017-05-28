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ВИДЕО - Юниор «Монако» унизил защитника резвыми финтами, а вратаря – ударом за шиворот

Юниор «Монако» унизил защитника резвыми финтами, а вратаря – ударом за шиворот
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Eurosport

1 минуту назад

Аллан Сен-Максимин помог Франции победить Новую Зеландию на ЧМ U-20 – 2:0.
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