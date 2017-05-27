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ВИДЕО - Карасев не дал ни одного пенальти в матче, в котором Уругвай и ЮАР не реализовали по 100 моментов

Карасев не дал ни одного пенальти в матче, в котором Уругвай и ЮАР не реализовали по 100 моментов
4 726 просмотров | 02:00
Eurosport

1 час назад

Нулевая ничья на ЧМ U-20.
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