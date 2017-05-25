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ВИДЕО - Саудовский вратарь отбил пенальти и ничего не позволил Эквадору, кроме гола престижа на 89-й минуте

Саудовский вратарь отбил пенальти и ничего не позволил Эквадору, кроме гола престижа на 89-й минуте
  смотрят | 02:13
Eurosport

1 минуту назад

Игра голкипера Амина Аль-Бухари и дубль Абдулрахмана Алями оставили эквадорцев в матче чемпионата мира U-20 ни с чем.
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