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ВИДЕО - Вьетнамский защитник на коленях умолял арбитра не назначать пенальти, и Огюстен его смешно не забил

Вьетнамский защитник на коленях умолял арбитра не назначать пенальти, и Огюстен его смешно не забил
2 280 просмотров | 02:11
Eurosport

3 ч. назад

Французский нападающий пробил издевательски и попал сначала в перекладину, а потом во вратаря.
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