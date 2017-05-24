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ВИДЕО - Очень странный пенальти и четкий удар головой, которые Италия применила для победы над ЮАР

Очень странный пенальти и четкий удар головой, которые Италия применила для победы над ЮАР
 560 просмотров | 02:02
Eurosport

1 час назад

На чемпионате мира футболисты не старше 20 лет падают с таким же удовольствием, как опытные мастера из Испании.
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