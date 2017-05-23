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ВИДЕО - «Фирменный гвинейский гол». Английские защитник и вратарь придумали автогол с центра поля

«Фирменный гвинейский гол». Английские защитник и вратарь придумали автогол с центра поля
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Eurosport

26 мин. назад

Сборная Гвинеи сравняла счет в матче чемпионата мира U-20 с Англией, ничего не делая.
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