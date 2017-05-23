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Арбитр засчитал гол Венесуэлы в ворота Вануату, вызвав духов видеопросмотра

Арбитр засчитал гол Венесуэлы в ворота Вануату, вызвав духов видеопросмотра
 424 просмотров | 02:16
Eurosport

32 мин. назад

Повтор помог рефери отменить неверное решение в матче чемпионата мира U-20.
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