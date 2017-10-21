ВИДЕО - Будущие игроки сборной Англии продолжают рвать всех в 2017-м. Американцы вытащили 4 бомбы

512 просмотров | 02:12

Подданные Елизаветы II разорвали США в четвертьфинале чемпионата мира для игроков не старше 17 лет.